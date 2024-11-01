Sospechoso de incendio en Mississippi calificó el templo como una "sinagoga de Satanás" [ENG]

Un hombre que confesó haber incendiado un templo histórico de Mississippi el sábado declaró a las autoridades que se trataba de la "sinagoga de Satanás". Stephen Spencer Pittman fue acusado el lunes de dañar o destruir un edificio mediante fuego o explosivos. Las imágenes de la cámara de seguridad de la Congregación Beth Israel, la única sinagoga de Jackson, la capital del estado, mostraron a una figura encapuchada vertiendo acelerante dentro de la biblioteca del edificio antes de encender el fuego.