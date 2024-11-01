edición general
¿Son las personas trans «estadísticamente» más propensas a cometer actos violentos con armas de fuego? Los datos muestran una imagen diferente.(Eng)

Es difícil calcular con exactitud el porcentaje de tiroteos masivos cometidos por personas trans, ya que no existe una definición ampliamente aceptada de «tiroteo masivo» y, en ocasiones, no es posible verificar la identidad de género del tirador. Los expertos afirman que no hay datos que demuestren que las personas trans sean más propensas a la violencia o a cometer tiroteos masivos. Las personas transgénero son más propensas a ser víctimas de violencia que otras.

Khadgar #2 Khadgar
Si tanto les preocupa que los transgénero actúen de forma violenta igual deberían, no sé, dejar de tratarlos como despojos o algo. :roll:
Fresita_Kawaii #1 Fresita_Kawaii
Estadísticamente son más propensos a pegarse un tiro a sí mismas. Ojalá no fuera así y estuvieran bien
#5 cunaxa
Típico envío promoviendo el odio por parte de un activista habitual de estos envíos de extrema derecha.
DayOfTheTentacle #4 DayOfTheTentacle
Contra si mismos es probable dado el alto % de suicidios.
Lenari #3 Lenari
Es difícil calcular con exactitud el porcentaje de tiroteos masivos cometidos por personas trans, ya que no existe una definición ampliamente aceptada de «tiroteo masivo» y, en ocasiones, no es posible verificar la identidad de género del tirador

Tampoco es tan complicado. Lo único que se necesita es usar la misma definición al filtrar los tiradores y al calcular el porcentaje de población.

Por ejemplo, el porcentaje de personas en tratamiento hormonal estará entre el 0.05% y el 0.1%…   » ver todo el comentario
#6 Toponotomalasuerte
#3 no entendiste nada. Es una mentira pero la mierda queda. Están enmierdando y soltando basura para los imbéciles de sus acólitos, que tragan todo tipo de basura.
Así que el trabajo ya está hecho. Tú cuñado está navidad te dirá que los locos armados son transgenero.
