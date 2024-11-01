¿Son las personas trans «estadísticamente» más propensas a cometer actos violentos con armas de fuego? Los datos muestran una imagen diferente.(Eng)

Es difícil calcular con exactitud el porcentaje de tiroteos masivos cometidos por personas trans, ya que no existe una definición ampliamente aceptada de «tiroteo masivo» y, en ocasiones, no es posible verificar la identidad de género del tirador. Los expertos afirman que no hay datos que demuestren que las personas trans sean más propensas a la violencia o a cometer tiroteos masivos. Las personas transgénero son más propensas a ser víctimas de violencia que otras.