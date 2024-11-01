¿Son las personas trans «estadísticamente» más propensas a cometer actos violentos con armas de fuego? Los datos muestran una imagen diferente.(Eng)

Es difícil calcular con exactitud el porcentaje de tiroteos masivos cometidos por personas trans, ya que no existe una definición ampliamente aceptada de «tiroteo masivo» y, en ocasiones, no es posible verificar la identidad de género del tirador. Los expertos afirman que no hay datos que demuestren que las personas trans sean más propensas a la violencia o a cometer tiroteos masivos. Las personas transgénero son más propensas a ser víctimas de violencia que otras.
| etiquetas: transexual , lgbti , tiroteo , eeuu
Tampoco es tan complicado. Lo único que se necesita es usar la misma definición al filtrar los tiradores y al calcular el porcentaje de población.
Por ejemplo, el porcentaje de personas en tratamiento hormonal estará entre el 0.05% y el 0.1%… » ver todo el comentario
Así que el trabajo ya está hecho. Tú cuñado está navidad te dirá que los locos armados son transgenero.