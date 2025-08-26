La soledad creciente en Asturias: la mayoría de los hogares son de una sola persona

La mayoría de los hogares de Asturias están formados por una única persona. El Principado se encuentra entre el grupo de comunidades en el que vivir solo es lo más frecuente en la composición de los hogares, según los últimos datos recabados por la última Estadística Continua de Población (ECP) del Instituto Nacional de Estadística, INE. A nivel nacional, de los 19 millones de hogares que hay en el país, el 29% están integrados por dos personas, los más numerosos desde inicios del siglo, aunque los últimos datos muestran un claro aumento.