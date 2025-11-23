edición general
Sobreproducción y guerra de precios, en China y global

Rolando Astarita.—Dado que la teoría de las crisis por sobreproducción es rechazada por la mayoría de los marxistas, he presentado datos sobre las crisis del siglo XIX, junto a los escritos de Marx y Engels sobre ellas. También hechos y datos que muestran la existencia de sobreproducción en los meses previos al estallido de las grandes crisis del siglo XX (la depresión en EEUU 1929-1933 en primer lugar), y la crisis de 2007-09. También la actual sobreproducción en China y en ramas importantes de la economía global.

rogerius
Del artículo: «La idea central es que, obligadas por la competencia, las empresas tienden a aumentar la producción por encima de lo que la demanda puede absorber. Así, llega un punto en que los mercados se saturan, caen los precios, las ganancias, y la inversión, caen la demanda y el producto. A su vez la sobreproducción puede desatar una crisis financiera (los bancos e inversores financieros no recuperan sus préstamos, se producen quiebras, etcétera). Y aun si no estalla la crisis financiera, la sobreproducción puede mantenerse en ramas enteras durante largos períodos, dando lugar a un crecimiento débil y persistente desempleo.»
