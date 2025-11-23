Sobreproducción y guerra de precios, en China y global

Rolando Astarita.—Dado que la teoría de las crisis por sobreproducción es rechazada por la mayoría de los marxistas, he presentado datos sobre las crisis del siglo XIX, junto a los escritos de Marx y Engels sobre ellas. También hechos y datos que muestran la existencia de sobreproducción en los meses previos al estallido de las grandes crisis del siglo XX (la depresión en EEUU 1929-1933 en primer lugar), y la crisis de 2007-09. También la actual sobreproducción en China y en ramas importantes de la economía global.