Sobre la rotura del cable del tirachinas de la Feria de Sevilla ¿Qué ha pasado realmente? [ITA]  

El Steel Max, popularmente conocido como tirachinas, es una de las atracciones más extremas que se pueden ver en un parque de atracciones. Esta semana se ha roto el cable dejando 4 heridos leves. Los bomberos rescataron a los dos menores inmediatamente. Pero cómo funciona realmente esta atracción consistente en una bola y dos cables. Pues gracias a un sistema de ingeniería muy sencillo basado en la energía elástica. La cápsula se bloquea en tierra con un dispositivo electromagnético y los cables se cargan de tensión hasta que se dispara.