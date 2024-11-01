Sobre la rotura del cable del tirachinas de la Feria de Sevilla ¿Qué ha pasado realmente? [ITA]  

El Steel Max, popularmente conocido como tirachinas, es una de las atracciones más extremas que se pueden ver en un parque de atracciones. Esta semana se ha roto el cable dejando 4 heridos leves. Los bomberos rescataron a los dos menores inmediatamente. Pero cómo funciona realmente esta atracción consistente en una bola y dos cables. Pues gracias a un sistema de ingeniería muy sencillo basado en la energía elástica. La cápsula se bloquea en tierra con un dispositivo electromagnético y los cables se cargan de tensión hasta que se dispara.
| etiquetas: tirachinas , feria , sevilla , rotura
Por aportar, comentar que este accidente ha provocado que en la evaluación medica a uno de los chicos le hayan detectado un tumor en la cabeza y se lo vayan a extirpar salvándole la vida, por lo que la noticia da pié a muchas cosas más esotérica o espirituales.