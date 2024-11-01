edición general
Situación actual de la Armada Iraní (ENG)

Situación actual de la Armada Iraní (ENG)

La marina de superficie regular de Irán está siendo hundida sistemáticamente y el cuartel general de la Marina de Irán quedó inutilizado, pero los minisubmarinos y pequeños buques minadores —los que realmente son capaces de cerrar rápidamente el Estrecho de Ormuz— siguen siendo la principal amenaza activa y no han sido neutralizados

Don_Pixote #1 Don_Pixote
pero si Tkachenko nos ha dicho lo contrario por aqui!

nada , propaganda
josde #3 josde
#1 Ya sabemos como piensa Tkachenko.
cenutrios_unidos #4 cenutrios_unidos
Ni está ni se la espera. Pero la fuerza de Irán no es esa.
DocendoDiscimus #8 DocendoDiscimus
#4 Esto venía a decir: no es que Irán vaya a depender de las fuerzas navales para esta guerra. No creo ni que ellos contemplasen darle un gran uso.
#2 concentrado
Tocada y/o hundida
kumo #7 kumo
Los minisubmarinos prácticamente no tienen alcance y sólo llevan 2 torpedos (o 2 misiles). Y además no tienen quien los coordine al haber destruido el cuartel general. Sin otros sistemas y apoyo que aseguren su superviviencia, son peligrosos, pero hasta cierto punto.

Este tipo de submarinos los emplearon los japos en la WWII con un éxito muy limitado.
Falk #5 Falk
Aunque EEUU asegure que se puede pasar por el estrecho, ¿Quién se va a arriesgar?
#6 Sigo_intentandolo
Un solo dron en un metanero y la explosión se escucha en Coruña. A nadie le importa la armada irani...

Por ahí no van a pasar barcos hasta que no se firme la paz...
