Situación actual de la Armada Iraní (ENG)

La marina de superficie regular de Irán está siendo hundida sistemáticamente y el cuartel general de la Marina de Irán quedó inutilizado, pero los minisubmarinos y pequeños buques minadores —los que realmente son capaces de cerrar rápidamente el Estrecho de Ormuz— siguen siendo la principal amenaza activa y no han sido neutralizados
nada , propaganda
Este tipo de submarinos los emplearon los japos en la WWII con un éxito muy limitado.
Por ahí no van a pasar barcos hasta que no se firme la paz...