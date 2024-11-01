edición general
¿Un sistema operativo completo de 1,4 MB de peso? Existe, y es una distro de Linux

¿Un sistema operativo completo de 1,4 MB de peso? Existe, y es una distro de Linux

Windows 11 pesa en torno a 20 y 30 GB. Ubuntu requiere al menos 25 GB de nuestro disco duro, e incluso sistemas más ligeros, como Tiny Core Linux, ocupan unos 20 MB. Si eso se considera ligero, ¿qué pensarías de un sistema operativo totalmente funcional que cabría en un antiguo disquete de 1.4 MB? Bienvenido a KolibriOS, un proyecto de código abierto que trae un sistema operativo al completo en menos de megabyte y medio. Y no es una broma. Es un sistema operativo que cuenta con su una interfaz gráfica, capacidades de red,...

pip #4 pip
KolibriOS no es una distro de Linux, es un sistema operativo escrito enteramente en ensamblador de 80x86 32bit.
#6 soberao
Cualquier distro que no use Systemd como la del artículo es una distro ligera y con pocas dependencias.
frg #7 frg
#6 ¿Tienes alguna comparativa sobre lo que cuentas? Porque mi impresión (subjetiva) es que systemd no genera más sobrecarga, te diría que incluso genera menos. Lo de las dependencias, igual.
woody_alien #1 woody_alien
MS-DOS 6.22 :troll:
vicvic #2 vicvic
#1 No es por chafarte el chiste, pero yo recuerdo tener la versión 6.2 en tres discos.. No recuerdo si de 1,44 o 720..:-D
#3 covacho
#2 msdos 6.22 venía en 2 discos de 1.44.

Ubuntu con xorg se puede instalar en menos de 3 GB, no 25 GB como dice el artículo. Otra cosa es que lo cargues con OpenOffice y gnome completo
woody_alien #5 woody_alien
#2 El arranque y lo básico cabe en un 1.44
