¿Un sistema operativo completo de 1,4 MB de peso? Existe, y es una distro de Linux

Windows 11 pesa en torno a 20 y 30 GB. Ubuntu requiere al menos 25 GB de nuestro disco duro, e incluso sistemas más ligeros, como Tiny Core Linux, ocupan unos 20 MB. Si eso se considera ligero, ¿qué pensarías de un sistema operativo totalmente funcional que cabría en un antiguo disquete de 1.4 MB? Bienvenido a KolibriOS, un proyecto de código abierto que trae un sistema operativo al completo en menos de megabyte y medio. Y no es una broma. Es un sistema operativo que cuenta con su una interfaz gráfica, capacidades de red,...