Los sirios desplazados que viven en las «ciudades muertas» del país (ENG)

El terreno es solo un sitio en una red de antiguas ruinas bizantinas que se extienden por el noreste de Siria. Aunque hoy en día están lejos de estar inertes, estos sitios son las "Ciudades Muertas" de Siria: un conjunto de 40 pueblos y aldeas antiguas dispersas entre Idlib y Alepo. Están compuestas por unas 800 estructuras. Desde 2011, la UNESCO ha declarado las Ciudades Muertas Patrimonio de la Humanidad. Daher admite que este hecho le importó poco.