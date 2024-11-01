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Siria afirma haber frustrado un ataque con drones contra una base estadounidense desde Irak (EN)

Siria afirma haber frustrado un ataque con drones contra una base estadounidense desde Irak (EN)

Las fuerzas sirias han repelido un ataque con aviones no tripulados desde Irak dirigido contra una de las últimas bases militares estadounidenses que quedan en el país, según un alto funcionario

| etiquetas: síria , jolani , eeuu , irak
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4 comentarios
4 1 0 K 71 actualidad
Tkachenko #1 Tkachenko
Anda! el amigo de Al-Qaeda cubriendo las espaldas al terrorista supremo!! Sorpreson!!
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MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
#1 Quieren ayudar a Israel y EEUU a liberar a las mujeres de Irán. :roll:
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makinavaja #2 makinavaja
"una de las últimas bases militares estadounidenses que quedan en el país" esta gentuza está en todas partes...
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Ripio #3 Ripio *
No pueden los países fuertes van a poder esos desharrapados,.
xD xD xD
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menéame