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"¡El sionismo es racismo!"  

Póster soviético: "¡El sionismo es racismo!". Este póster hace referencia a la Resolución 3379 de la Asamblea General de la ONU, aprobada en 1975, que declaraba: "El sionismo es una forma de racismo y discriminación racial". La resolución se aprobó con 72 votos a favor y 35 en contra. Estados Unidos e Israel lucharon durante 16 años para que se revocara, y lo lograron en 1991. -> es.wikipedia.org/wiki/Resolución_3379_de_la_Asamblea_General_de_las_N

| etiquetas: sionismo , racismo , póster , soviético
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6 comentarios
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johel #6 johel *
Todas las religiones monoteistas son supremacistas y una de las cosas indiscutiblemente valiosas del comunismo sovietico es que expulso a la religion de todas las instituciones y servicios publico/privados. La religion en tu casa.
Ni cotiza que una religion que ponga en su libro que los que no pertenezcan al pueblo elegido solo pueden esperar la muerte, servidumbre o ambas cosas es racista.
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#1 Lusco2 *
Es racismo supremacista judío y racismo de todos los no judíos, goyim, que lo financiaron para enviar lejos a esa canalla de tarados fanáticos
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Supercinexin #4 Supercinexin
Qué basura de comentarios llenos de ignorancia y arrogancia. Reddit es otra cámara de eco USAno, cualquier parecido de lo que ahí se rebuzna con la realidad del Mundo es pura casualidad.
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ElenaCoures1 #2 ElenaCoures1
No me encaja mucho eso del racismo: es.wikipedia.org/wiki/Operación_Moisés
Mas bien sería discriminación religiosa porque son una teocracia con aires de grandeza
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#3 Lusco2
#2 Las leyes de kashrut son claras ningún no judío puede cocinar ni servir vino a un elegido, si eso no es racismo que venga Hashem y me lo explique
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ElenaCoures1 #5 ElenaCoures1
#3 Si mi presidenta de mi club de padel, que es de Cabo Verde y negra como el tizón, se hiciera judía ¿entonces se cambiaría de raza?
GUAU!!!
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menéame