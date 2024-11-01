Póster soviético: "¡El sionismo es racismo!". Este póster hace referencia a la Resolución 3379 de la Asamblea General de la ONU, aprobada en 1975, que declaraba: "El sionismo es una forma de racismo y discriminación racial". La resolución se aprobó con 72 votos a favor y 35 en contra. Estados Unidos e Israel lucharon durante 16 años para que se revocara, y lo lograron en 1991. -> es.wikipedia.org/wiki/Resolución_3379_de_la_Asamblea_General_de_las_N
Ni cotiza que una religion que ponga en su libro que los que no pertenezcan al pueblo elegido solo pueden esperar la muerte, servidumbre o ambas cosas es racista.
Mas bien sería discriminación religiosa porque son una teocracia con aires de grandeza
GUAU!!!