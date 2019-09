Síndrome del explorador o la adicción a aprender

«Para estas personas, la exploración no es un medio; es el fin». No es una forma de llegar a la meta; es la meta misma. Puede que sea una actitud, una habilidad. Incluso un modo de vida. «A estas personas el aprendizaje les produce placer. Les genera una satisfacción que no les da ninguna otra cosa». Ruiz aclara que no habla de los empollones que se encierran en una biblioteca a memorizar temarios […] Los exploradores, en cambio, se ahogan en las rutinas y las actividades blindadas ,en lo de siempre. «Ellos están en un continuo modo ON […]»