Los sindicatos alertan del "preocupante" aumento de servicios externalizados en el Departamento de Salud de Gandia

Se trata de "un proceso creciente y preocupante de externalización de servicios sanitarios y auxiliares", tales como "pruebas de diagnóstico por imagen, análisis de muestras de anatomía patológica o la codificación de los informes de alta hospitalaria", se añade el problema grave del "colapso" de los servicios administrativos. "La escasez de especialistas en áreas clave del hospital de Gandia como Pediatría, Medicina Interna, Neurología o Endocrinología, pone en riesgo la capacidad asistencial del departamento y amplifica la demora".