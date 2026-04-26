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Los sindicatos alertan del pacto PP-Vox en Aragón: menos impuestos, peores servicios públicos

Los sindicatos Comisiones Obreras y UGT ya alertan de que las bajadas de impuestos y deducciones contempladas en las medidas fiscales de acuerdo de gobierno entre PP y Vox va a tener como consecuencia la merma en la calidad de servicios públicos y temen un avance de su privatización. Si en el acuerdo PP-Vox se indica que Aragón está infrafinanciado para asumir las competencias que tienes, pero el dinero que puedes recaudar decides reducirlo, es evidente que hay una incongruencia"

| etiquetas: sindicatos , pacto pp-vox , aragón , menos impuestos , peores servicios públic
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11 comentarios
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Comentarios destacados:    
angelitoMagno #1 angelitoMagno
Bueno, es lo que quieren los votantes, ¿no? Menos impuestos y a tirar de servicios privados.
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#2 kreator
#1 y luego llorar priqorque no tienen loquesea que creen que crece en los arboles
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angelitoMagno #3 angelitoMagno
#2 Lo mismo los que se quejan son los que no votaron PP/VOX
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Asimismov #4 Asimismov
#3 haber hecho algo más.
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#6 konde1313
#4 Sin duda nos faltaron más opciones de izquierdas por las que votar.
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Io76 #8 Io76
#3 Lo que está claro es que lo más inteligente es poner a gestionar lo público a unos partidos que no creen en lo público.
Y ni tan mal, no? si a ti no te pilla una pandemia en una residencia, o unos incendios, o una DANA, o unas mamografias, etc.
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angelitoMagno #9 angelitoMagno
#8 Es que hay votantes que tampoco creen en lo público. Así que votan a favor de reducir lo público y de pagar menos impuestos.
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Io76 #10 Io76 *
#9 Luego son los primeros en ir a la Sanidad Pública si tienen algo grave, o pedir guarderias públicas porque con lo que cotizan como autónomos tienen prioridad sobre gente que trabaja por cuenta ajena y está fiscalizado al céntimo... conozco unos cuantos sinvergüenzas de esos. Son unas auténticas remoras del estado de bienestar, eso que tanto critican.
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Kleshk #7 Kleshk
#1 Piden ésa libertad, que no tengan servicios públicos de calidad
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Aokromes #5 Aokromes
disfruten lo no votado. (si, la culpa es tanto de los que votaron a pp / vox como de los que no votaron).
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Solinvictus #11 Solinvictus
Da igual, le echarán la culpa al perro
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menéame