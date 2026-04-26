Los sindicatos alertan del pacto PP-Vox en Aragón: menos impuestos, peores servicios públicos

Los sindicatos Comisiones Obreras y UGT ya alertan de que las bajadas de impuestos y deducciones contempladas en las medidas fiscales de acuerdo de gobierno entre PP y Vox va a tener como consecuencia la merma en la calidad de servicios públicos y temen un avance de su privatización. Si en el acuerdo PP-Vox se indica que Aragón está infrafinanciado para asumir las competencias que tienes, pero el dinero que puedes recaudar decides reducirlo, es evidente que hay una incongruencia"
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Y ni tan mal, no? si a ti no te pilla una pandemia en una residencia, o unos incendios, o una DANA, o unas mamografias, etc.