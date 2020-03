Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana - Nos mandan al matadero. Los médicos estamos cayendo como moscas

Debido a la más que evidente incompetencia de nuestra Consellería, en la Comunidad Valenciana ya hay un 20% de personal sanitario contagiado por coronavirus. Y probablemente sea mucho más, porque no se quiere que se hagan los test de coronavirus al personal sanitario. Claro, que si los hiciera habría mucha más médicos contagiados y eso ahora no interesa. Están consiguiendo, a base de no hacer caso de la experiencia de otros países, que los hospitales, centros de salud y personal seamos uno de los principales focos de contagio del coronavirus