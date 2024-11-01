edición general
6 meneos
41 clics
El silencio del mártir

El silencio del mártir

Ayer miércoles, el presidente de la Federal Comunications Comission (FCC, comisión federal de comunicaciones), la agencia reguladora del mercado de televisión, radio, cable e internet en Estados Unidos, estaba en el podcast de Benny Johnson, un activista y escritor conservador. Hablando sobre Kimmel, dijo que formaba parte de un “esfuerzo concertado para mentir al pueblo americano” y que su agencia iba a buscar “soluciones”. También sugirió que las empresas afectadas deberían “cambiar su conducta”, o que la FCC tomaría medidas.

| etiquetas: jimmy kimmel , censura
6 0 0 K 82 actualidad
3 comentarios
6 0 0 K 82 actualidad
HeilHynkel #2 HeilHynkel *
Roger está obsoleto ya.

La FCC, por supuesto, no ha “censurado” a Kimmel. Nadie ha ido a Disney, propietaria de ABC, a precintar el estudio, requisar cámaras y destruir guiones. Kimmel está en su casa tranquilo. Nadie está pagando multas o viendo sus bienes requisados.

apnews.com/article/jimmy-kimmel-show-suspended-charlie-kirk-a2bfa90442

www.meneame.net/story/abc-suspende-jimmy-kimmel-live-indefinidamente-c

ABC suspende indefinidamente el programa nocturno de Jimmy Kimmel por sus comentarios sobre la muerte de Charlie Kirk.

Joder con los rusos y sus críticas a Putin ... menos mal que esto en el paraiso NATOntado no pasa. xD
0 K 18
Ramen #1 Ramen
Madre mía Corea del Norte
0 K 12
Chinchorro #3 Chinchorro
La censura woke :troll:
0 K 11

menéame