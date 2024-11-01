El silencio del mártir

Ayer miércoles, el presidente de la Federal Comunications Comission (FCC, comisión federal de comunicaciones), la agencia reguladora del mercado de televisión, radio, cable e internet en Estados Unidos, estaba en el podcast de Benny Johnson, un activista y escritor conservador. Hablando sobre Kimmel, dijo que formaba parte de un “esfuerzo concertado para mentir al pueblo americano” y que su agencia iba a buscar “soluciones”. También sugirió que las empresas afectadas deberían “cambiar su conducta”, o que la FCC tomaría medidas.