¿Qué significa hoy ser un buen profesor?

Según uno de los últimos informes de la OCDE, un tercio de la gente entre 25 y 64 años, es decir, una población realmente adulta, tiene una capacidad lectora mínima o insuficiente para comprender lo que le rodea. ¿Cuál es la causa de este problema, que lejos de resolverse se perpetúa o incluso se incrementa año tras año? La solución está en imponer la enseñanza de la literatura en todos los niveles educativos y en todas las ramas del saber. Los profesores son las fuerzas armadas de la inteligencia, no los bufones ni los representantes de una...