¿Qué significa hoy ser un buen profesor?

Según uno de los últimos informes de la OCDE, un tercio de la gente entre 25 y 64 años, es decir, una población realmente adulta, tiene una capacidad lectora mínima o insuficiente para comprender lo que le rodea. ¿Cuál es la causa de este problema, que lejos de resolverse se perpetúa o incluso se incrementa año tras año? La solución está en imponer la enseñanza de la literatura en todos los niveles educativos y en todas las ramas del saber. Los profesores son las fuerzas armadas de la inteligencia, no los bufones ni los representantes de una...

Raul_Lomi #3 Raul_Lomi
Sobrevivir al grupo de chat de padres.
Ya no solo tienen que ser profesores, tienen que aguantar a un alto porcentaje de padres gilipollas
correcorrecorre #7 correcorrecorre
#3 Es que a quién se le ocurre dar tu móvil para estar en un chat de esos.... De primero de relaciones profesor - padre de alumno, NUNCA DES TU MÓVIL. Si quieren algo, correo electrónico.
#8 SACROMONTE
#3 Eso nunca. so lo haces has perdido.
NubisMusic #1 NubisMusic
No es lo mismo ser un profesor que un maestro.
#2 DatosOMientes
#1 No es lo mismo ser bombero que bombero forestal.
Anfiarao #4 Anfiarao
#2 No es lo mismo un tubérculo que ver tu culo
#5 cocococo
#4 No es lo mismo Ramona Cabrera, que ramera cabrona.
#9 DatosOMientes
#4 Lo siento, el concurso de cosas que tenían gracia con 5 años es en la puerta de al lado.
Anfiarao #10 Anfiarao
#9 no es lo mismo un guardameta que te la meta un guarda
#11 DatosOMientes *
#10 No es lo mismo ignorarte que mandarte al ignore. Hoy no estoy para memeces.
estemenda #6 estemenda
#1 No es lo mismo calculo pi que pi calculo.
