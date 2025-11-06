edición general
Siete comunidades pagan por pruebas en la sanidad privada por no estar preparadas aún para usar las máquinas contra el cáncer que donó Amancio Ortega en 2021

Siete comunidades pagan por pruebas en la sanidad privada por no estar preparadas aún para usar las máquinas contra el cáncer que donó Amancio Ortega en 2021

La complejidad de unos aparatos que han costado 280 millones, los requisitos de seguridad de los edificios, y la formación de los operarios pueden retrasar hasta 2029 su puesta en marcha al completo en el sistema público

Supercinexin #4 Supercinexin
Es lo que tiene dejar al sector privado a su aire a cargo de cosas que deberían estar gestionando los políticos. Uno blanqueando dinero e imagen regalando máquinas contra el cáncer, los otros cobrando por las derivaciones de la pública a sus chiringuitos privados, todos son hacer nada y Manolita al final con las tetas cortadas porque ni se le detectó ni se le curó el cáncer a tiempo.

La gestión privada que defienden las derechas y también los socioliberales como la sinvergüenza de la Ministra de Sanidad actual, tiene estas cosillas. Es un pelín ineficiente, pero al final los ricos de forran más, que es de lo que va todo hoy en día en Occidente.
rob #2 rob
Es que varias de esas máquinas terminaron en la sanidad privada.
Barney_77 #1 Barney_77
Seguro que la culpa es de Amancio Ortega
#3 uvi
8 años para poner en marcha unas maquinas..claro, claro, nada tiene que ver la sanidad privada..es circunstancial.
