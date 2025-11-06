Siete comunidades pagan por pruebas en la sanidad privada por no estar preparadas aún para usar las máquinas contra el cáncer que donó Amancio Ortega en 2021

La complejidad de unos aparatos que han costado 280 millones, los requisitos de seguridad de los edificios, y la formación de los operarios pueden retrasar hasta 2029 su puesta en marcha al completo en el sistema público
| etiquetas: derroche de medios , sanidad , donaciones amancio ortega
La gestión privada que defienden las derechas y también los socioliberales como la sinvergüenza de la Ministra de Sanidad actual, tiene estas cosillas. Es un pelín ineficiente, pero al final los ricos de forran más, que es de lo que va todo hoy en día en Occidente.