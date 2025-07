Sexo entre amigos: beneficios y contratiempos de una práctica en aumento

Las relaciones sexuales entre amigos a veces se asociaron a una práctica saludable que contribuye a fortalecer los lazos emocionales, sin considerar en este caso aquellas relaciones de amistad que pueden surgir entre personas que sólo tienen encuentros circunscritos al sexo ocasional. A menudo, la asociación entre sexo y amistad como algo positivo, según se desprendió del estudio “He’s Like a Brother”: The Social Construction of Satisfying Cross-Sex Friendship Roles", de Heidi M. Reeder, de la Universidad de Boise, en Estados Unidos.