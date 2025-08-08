edición general
Seve González, alcaldesa de Jumilla: “Vamos a priorizar nuestras tradiciones y nuestra identidad”

Seve González, alcaldesa de Jumilla: “Vamos a priorizar nuestras tradiciones y nuestra identidad”

El despacho de la alcaldesa de Jumilla era este jueves una trinchera. La edil, Seve González, del Partido Popular, ha observado perpleja cómo la aprobación de una enmienda del municipio murciano de 27.000 habitantes el 28 de julio abría esta semana todos los telediarios en España. La medida —que había propuesto Vox y que su partido aceptó con la enmienda para evitar los motivos que ella misma considera “inconstitucionales”— impide de facto que la comunidad musulmana, celebre en una instalación deportiva sus dos grandes festividades religiosas.

Barney_77 #2 Barney_77 *
Ojala todas las manifestaciones religiosas quedaran en la estricta intimidad de sus templos y sus casas. Nada de semana santa por las calles, ni procesiones, ni Rocio ni nada islámico ni judío ni nada de nada. La religión en sus templos o en sus casas.
Y no, la navidad o las fiestas de Saturnalia o como quieras llamarlo no tienen por que ser consideradas religiosas. Me gustan las luces y es posible hacer una navidad perfectamente aconfesional y evitando mierdas religiosas.
2 K 24
silvano.jorge #4 silvano.jorge
Ahora priorizar es prohibir lo de los demás.
1 K 21
ipanies #3 ipanies *
#0 Justo hace un momento he subido una noticia que creo que está muy relacionada...
www.meneame.net/story/primera-santa-misa-historia-plaza-toros-huesca-a
0 K 12
BiRDo #5 BiRDo
Debo ser un mal español si no me gustan todas las mierdas cristianas.

¿Cuándo una fiesta se transforma en costumbre? ¿Cuando lo decide un ayuntamiento?
0 K 10
#6 Emotivo *
Eso es, así se hace, una gran parte de las personas que practican la religión musulmana de Jumilla son españoles.
0 K 7
#7 Emotivo
Algunas tradiciones son muy rancias y tiene poca aceptación popular.
0 K 7
Federiko_Valverde #1 Federiko_Valverde
Que yo sepa se prohíbe actos religiosos en un polideportivo o lugar municipal. Correcto. Pueden seguir haciendo sus movidas sin dinero público. Ahora la campaña racista que han querido montar quien la paga?
0 K 6

