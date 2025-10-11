Los servicios de emergencia de Gaza encaran el "día uno" del alto el fuego en medio de un enclave devastado

Los efectivos de emergencia y salvamento de la Franja de Gaza han realizado durante el primer día del alto el fuego con Israel más de 5.000 operaciones de recuperación de cuerpos y restauración de infraestructuras en medio de una enorme devastación que afecta al 90 por ciento de la infraestructura civil, incluida la destrucción de 300.000 viviendas y el desplazamiento forzado de dos millones de personas por los ataques israelíes, según estimaciones del Ministerio de Salud del movimiento islamista Hamás.