El servicio postal danés dejará de repartir cartas después de 400 años [EN]
El servicio postal danés entregará su última carta el 30 de diciembre, acabando con una tradición de más de 400 años. Se centrará únicamente en la paquetería.
etiquetas
correos
dinamarca
actualidad
8 comentarios
#2
arsuceno
Entonces ya no se pueden enviar cartas y/o postales desde o a Dinamarca?
0
K
12
#6
_219
*
#2
"Los daneses seguirán pudiendo enviar cartas a través de la empresa de mensajería Dao, que ya presta este servicio en Dinamarca, pero que a partir del 1 de enero ampliará sus servicios de unos 30 millones de cartas en 2025 a 80 millones el año que viene. Sin embargo, los clientes tendrán que acudir a una tienda Dao para enviar sus cartas —o pagar un suplemento para que se las recojan en su domicilio— y pagar los gastos de envío por Internet o a través de una aplicación".
"Según la legislación danesa, debe existir la opción de enviar cartas. Esto significa que, si Dao dejara de repartir cartas, el Gobierno estaría obligado a designar a otra empresa para que lo hiciera".
2
K
35
#8
_219
*
#2
Enviar cartas de manera privada siempre se podrá (a través de otra empresa), otra cosa es que el envío de notificaciones oficiales en papel por parte del Gobierno a sus ciudadanos a través de una empresa pública ya no le salga rentable al país teniendo unos sistemas eficientes de comunicaciones digitales y ampliamente extendidos entre la población.
0
K
12
#5
yokitolakaka
Resumen: quitan los buzones de toda la vida y le pasan el "paquete" nunca mejor dicho a otra empresa que seguirá haciendo lo mismo
0
K
6
#7
parladoiro
*
#5
hay muchas cosas distintas entre carta y paquete. La primera es aduanas, el correo no debería pasar nunca un trámite aduanero.
Luego entran bastantes derechos que tiene el correo respecto a la paquetería.
0
K
12
#1
ChatGPT
fascistas! no saben que es un servicio público muy importante? que yo quiero mi paquete de aliexpress de 2 euros con envío incluido!
1
K
0
#3
pcmaster
#1
Lee la entradilla, anda.
3
K
57
#4
antesdarle
#3
leer la entradilla en Menéame
que somos? Salvajes?
1
K
19
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
