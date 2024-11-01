El servicio militar vuelve al debate en Europa: Alemania lo recupera de forma voluntaria y España observa desde la distancia

La guerra en Ucrania y la creciente tensión con Rusia han reabierto un debate que parecía enterrado en gran parte de Europa: el del servicio militar obligatorio. Mientras que España abolió la «mili» en 2001 y hoy ni se contempla en la agenda política, varios países europeos la mantienen viva, y otros la están recuperando ante el temor a las ambiciones expansionistas de Moscú. Último ejemplo lo ha dado Alemania, que acaba de aprobar el regreso del servicio militar en modalidad voluntaria, aunque con la posibilidad de convertirlo en obligatorio.