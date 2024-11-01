El servicio militar vuelve al debate en Europa: Alemania lo recupera de forma voluntaria y España observa desde la distancia

La guerra en Ucrania y la creciente tensión con Rusia han reabierto un debate que parecía enterrado en gran parte de Europa: el del servicio militar obligatorio. Mientras que España abolió la «mili» en 2001 y hoy ni se contempla en la agenda política, varios países europeos la mantienen viva, y otros la están recuperando ante el temor a las ambiciones expansionistas de Moscú. Último ejemplo lo ha dado Alemania, que acaba de aprobar el regreso del servicio militar en modalidad voluntaria, aunque con la posibilidad de convertirlo en obligatorio.
pd: Abascal podría hacer la mili, por fin...
Planazo.
El se comió como año y medio al principio de los 80s, y opinaba que bueno si es un deber cívico que hacíamos todos pues era un sacrificio llevadero. Pero luego veía al "pido prórrogas de estudio hasta que me saque otra carta o se olviden de mí", "mis padres tienen un colega médico que me va a apañar el no ir", etc. Entonces si esto es el coño de la Bernarda a los que sí van se les queda cara de gilipollas.
Mejor un servicio profesional, o bajo algún incentivo (puntos para oposiciones por ejemplo) porque eso de "obligar" salvo que seas lo suficientemente pillo es un despropósito.
Creo que eso políticamente los va a parar más de hacerlo obligatorio que no el motivo mismo.
Ah, pero para ellos es obligatorio contestar y para ellas no.
El Heteropatriarquen es la hostia.