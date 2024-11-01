edición general
El servicio militar vuelve al debate en Europa: Alemania lo recupera de forma voluntaria y España observa desde la distancia

La guerra en Ucrania y la creciente tensión con Rusia han reabierto un debate que parecía enterrado en gran parte de Europa: el del servicio militar obligatorio. Mientras que España abolió la «mili» en 2001 y hoy ni se contempla en la agenda política, varios países europeos la mantienen viva, y otros la están recuperando ante el temor a las ambiciones expansionistas de Moscú. Último ejemplo lo ha dado Alemania, que acaba de aprobar el regreso del servicio militar en modalidad voluntaria, aunque con la posibilidad de convertirlo en obligatorio.

| etiquetas: servicio militar , europa , alemania , ucrania , rusia , guerra , mili
Como obliguen a mi hijo a coger un fusil, seré yo el que lo coja , pero no para matar rusos precisamente.
#1 Eso me lo tienes que explicar. Tu supuesto es que obligan a tu hijo, mayor de edad, a hacer unos meses de mili. En ese escenario ¿no le consideras suficientemente maduro como para que se defienda y/o decida por sí mismo?

pd: Abascal podría hacer la mili, por fin...
#1 ¿Tu hijo se llama Juan?
Como debe de ser, los pobres aprendiendo a morir defendiendo las posesiones y la patria de los ricos, que lo ven cómodamente desde la distancia.. como ha sido toda la vida... :troll: :troll: :troll: :troll: :troll:
Jovenes sin futuro deben aprender a coger armas y recibir ordenes de gente que no van a ver en la vida (porque viven en sus urbanizaciones privadas y separadas del bulgo) para defender propiedades a las que nunca tendran acceso, y que en muchos casos, ni siquiera estan en propiedad del pais.

Planazo.
Creo que la única cosa buena que hizo Aznar fue quitar el servicio militar obligatorio.
#7 Suscribo.
#7 Fue Pujol.
Yo no la hice por edad, pero la opinión de mi padre la tengo bastante interiorizada.

El se comió como año y medio al principio de los 80s, y opinaba que bueno si es un deber cívico que hacíamos todos pues era un sacrificio llevadero. Pero luego veía al "pido prórrogas de estudio hasta que me saque otra carta o se olviden de mí", "mis padres tienen un colega médico que me va a apañar el no ir", etc. Entonces si esto es el coño de la Bernarda a los que sí van se les queda cara de gilipollas.

Mejor un servicio profesional, o bajo algún incentivo (puntos para oposiciones por ejemplo) porque eso de "obligar" salvo que seas lo suficientemente pillo es un despropósito.
¿Y las hijas? En estos momentos tendrán los santos cohonazos de no incluirlas en los servicios militares.

Creo que eso políticamente los va a parar más de hacerlo obligatorio que no el motivo mismo.
#6 Si entendí bien, en el caso alemán van a preguntarle a todo joven en el rango de edad correspondiente si quieren o no quieren hacerla.

Ah, pero para ellos es obligatorio contestar y para ellas no.

El Heteropatriarquen es la hostia.
Ni guerras entre pueblos, ni paz entre clases...
Cargarse a nuestro jóvenes, la solución a la pirámide poblacional... :roll: :roll:
Buen trabajo Vladimir
