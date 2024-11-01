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El Servicio de Inmigración (ICE) planea dirigir sus acciones contra familiares de marines de Estados Unidos próximamente [ENG]

Agentes de ICE estarán vigilando eventos de graduación del Cuerpo de Marines para identificar a inmigrantes indocumentados entre las familias de los reclutas.

| etiquetas: ice , eeuu , marines , inmigración
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8 comentarios
7 2 0 K 117 actualidad
#2 diablos_maiq
Hay que dar ánimos a los chicos que van a Irán
6 K 85
smilo #4 smilo
#2 a eso mismo venía, hay que ser rata e hijo de puta
0 K 11
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso *
Claro que si, van a detener a los familiares de los que van a morir en una guerra en la otra parte del mundo para proteger al tipo más mencionado en la lista de Epstein xD
2 K 38
#1 fingulod
Tocar los huevos a gente entrenada para matar.

Un plan perfecto. Sin fisuras.
2 K 22
winstonsmithh #6 winstonsmithh
Me parece bien, así sabrán por lo que luchan
0 K 11
#3 Pepis *
Vamos ICE !!!!
Civil War. Próximamente en sus pantallas.

Antes pensaba que Trump era un espía ruso. Ahora creo que lo son todos.
1 K 10
timeout #8 timeout
Genial gran plan...
0 K 9
Butters #7 Butters
Lo siguiente será ir a por los familiares cuando estén esperando en el puerto que vuelvan los buques que están en Irán
0 K 8

menéame