"Serías muy estúpido si la fastidias teniendo el mayor presupuesto para investigación de la industria de los chips": Marc Hijink, experto y autor de 'The ASML Way'

El retrato de ASML que nos propone el periodista neerlandés Marc Hijink en el libro 'Focus: The ASML Way' es extremadamente minucioso. Esta compañía de Países Bajos lidera la industria de la fabricación de los equipos de fotolitografía que son necesarios para producir circuitos integrados de vanguardia. Además, a corto plazo es muy poco probable que otra empresa vaya a ser capaz de competir con ella de tú a tú. Al menos si nos ceñimos a las máquinas de ultravioleta extremo (UVE) que se emplean para fabricar los chips más avanzados.