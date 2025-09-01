edición general
Sergio Ramos lanza su canción «Cibeles»

Sergio Ramos debuta como cantante en solitario con ‘Cibeles’, al estilo Shakira con Gerard Piqué, donde cuenta cómo fue su salida del Real Madrid de Florentino Pérez: “Nunca quise irme”

skaworld #1 skaworld
No conduscas
victorjba #12 victorjba
El autotune al 11 xD ¿Cuántos partidos de sanción le van a meter por esto?
ChatGPT #9 ChatGPT
Veis lo importante que es rodearse de gente sincera que te quiera?

Esta gente suele estar rodeada de gente que le dice que sí a todo, y así caba la cosa, creyéndose que saben cantar
OrialCon_Darkness #11 OrialCon_Darkness
Yo quiero la versión en inglés, que esa si será terrible xD
Dene #5 Dene
ATENCION. obligar a alguien a ver esta .. cosa.. está tipificado como tortura
#6 chocoleches
Dejad de mandar mierdas hechas con IA, ya cansan no?
colipan #8 colipan
Morry crismas Manuel!!!
alfre2 #7 alfre2
Sigue sin enterarse de que se fue porque no le querían, así que le dieron puerta.
Jaime131 #2 Jaime131
Como lo haya lanzado igual que el penalty...
MoñecoTeDrapo #3 MoñecoTeDrapo
#2 entonces lo habría lanzado al estrellato
#4 Sammy_Jankis
Guat da fac!?!
oceanon3d #10 oceanon3d *
Joder ... Al final me dio escuchar el tema. <:( <:(

Madre del amor hermoso ... lo por es pensar que en este siglo de los idiotas triunfará y todo
