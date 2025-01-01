Un señor feudal invisible

El Estado —ese difuso señor feudal— se apropia del esfuerzo productivo de más de medio año de cada ciudadano. ¿a cambio de qué?. Los servicios públicos no mejoran.La ciudadanía no se niega a pagar impuestos. Quiere ver cómo su esfuerzo se convierte en hospitales que funcionan, trenes que llegan a tiempo, escuelas que educan con dignidad y vivienda accesible para todos. Mientras esto no se consiga, la relación fiscal seguirá pareciéndose a una servidumbre medieval, con súbditos que producen,con intermediarios que recaudan,...