Un señor feudal invisible

El Estado —ese difuso señor feudal— se apropia del esfuerzo productivo de más de medio año de cada ciudadano. ¿a cambio de qué?. Los servicios públicos no mejoran.La ciudadanía no se niega a pagar impuestos. Quiere ver cómo su esfuerzo se convierte en hospitales que funcionan, trenes que llegan a tiempo, escuelas que educan con dignidad y vivienda accesible para todos. Mientras esto no se consiga, la relación fiscal seguirá pareciéndose a una servidumbre medieval, con súbditos que producen,con intermediarios que recaudan,...

Olepoint #5 Olepoint
El Estado es lo que "inventamos" los ciudadanos de a pié para protegernos de las barbaridades y caprichos de los reyes, señores feudales, y similares ejemplares. El Estado tiene entre sus principales funciones proteger los derechos de los ciudadanos y repartir la riqueza generada, casi nada. Precisamente el hecho de que sea el encargado de repartir la riqueza generada lo hace diana de aquellos que quieren acumular riquezas brutales para tener el poder de mandar más que el Estado. Los…   » ver todo el comentario
#3 okeil
De entrada, las "mejoras" llevas años disfrutándolas, hospitales privados atienden la sanidad pública a precio de oro. En los trenes, empresas privadas venden billetes a 10€ usando la infraestructura pagada por esos impuestos tipo medieval ... En el mal uso de ese dinero es donde está el problema, no en pagarlo.
#6 tierramar
¿Cuantos días de nuestro trabajo se llevara la corrupción del PPSOE? ¿Cuantos días de nuestro trabajo los "señores feudales" lo desvían a las guerras, y al complejo armamento-militar?
#7 tierramar
Los señores más poderosos están en el IBEX; muchos descendientes de familias poderosas durante generaciones; conmentalidad feudal. Se reparten los impuestos de nosotros sus siervos, los politicos sin escrúpulos son sus lacayos, a los que premian con puestos en los consejos de administración a cambio de sus servicios. Los señores feudales otorgaban feudos a los vasallos que ganaban terrenos e impuestos del pueblo para ellos.
#1 tierramar *
Y como en la Edad Media, los señores se quedaban con el dinero sin pensar en el pueblo. Muchos españoles siguen comportándose como siervos cuando votan, y se someten a los partidos que los explotan, a la vez que desmontan el Estado de Bienestar, para invertir en guerras, y en privilegios para sí mismos y sus familias, como su fueran señores feudales alejados del pueblo.
#2 Klamp
#1 que estupidez, aquí si hay algún señor feudal es el casero y la hipoteca que se lucra de tu existencia
