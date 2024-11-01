Seis meses de prisión a una abogada de Trabada tras estafar 30.000 euros a un cliente: "Son para dárselos al juez y que no vayas a prisión"

Una abogada natural de Trabada, pero con despacho en Vegadeo, aceptó una condena de seis meses de prisión por estafar casi 30.000 euros a un cliente, diciéndole que era el dinero que le tenía que pagar al juez para evitar el ingreso en prisión. La mujer, que fue juzgada en la Audiencia Provincial de Oviedo, reconoció los hechos y le devolvió el dinero al afectado. Tal y como se recoge en la sentencia, la acusada asumió la defensa de un joven por un procedimiento en el Penal número 1 de Lugo, por un delito contra la libertad sexual de menor d...