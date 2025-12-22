Seis hombres detenidos por más de 60 delitos sexuales

Entre los acusados, se encuentra su exmarido, que cometió estos delitos durante 13 años. Este hombre se enfrenta a 56 cargos, entre los que se incluyen múltiples cargos de violación, administración de una sustancia con la intención de atontar o dominar para permitir la actividad sexual, y voyeurismo, según ha informado la Fiscalía de la Corona. La estrategia de la víctima de renunciar a su anonimato recuerda al caso de Gisèle Pelicot.
