Seis hombres detenidos por más de 60 delitos sexuales

Entre los acusados, se encuentra su exmarido, que cometió estos delitos durante 13 años. Este hombre se enfrenta a 56 cargos, entre los que se incluyen múltiples cargos de violación, administración de una sustancia con la intención de atontar o dominar para permitir la actividad sexual, y voyeurismo, según ha informado la Fiscalía de la Corona. La estrategia de la víctima de renunciar a su anonimato recuerda al caso de Gisèle Pelicot.

mis_cojones_en_bata #8 mis_cojones_en_bata *
#6 tus progenitores, por ejemplo.
3 K 63
Ratoncolorao #1 Ratoncolorao
Esto de que el marido drogue a la mujer para que la violen otros tíos ya ha pasado en Francia y ahora en el Reino Unido, por no hablar de los grupos de Telegram para compartir fotos de las esposas...¿Serán costumbres europeas y habrá que respetarlas? ¿O serán infundios de las feminazis cuando dicen que no todos los hombres pero siempre son hombres? Voy a tomarme un café y me lo pienso.
2 K 47
MiguelDeUnamano #9 MiguelDeUnamano
#6 Vista la burrada que has soltado no me queda otra que preguntarte si crees que las mujeres violadas disfrutan de la violación.
0 K 15
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
Juzgados y si les condenan que tiren la llave por guarros asquerosos.
0 K 14
#4 fofa *
#3 ser un guarro asqueroso debería conllevar la cadena perpetua. No podemos permitir guarros y asquerosos en nuestras sociedades.
0 K 19
#2 fofa *
los daños morales son intolerables y deben ser duramente castigados, excepto si el daño moral es hacia un hombre por denuncia falsa, en ese caso no hay daño y que le den por el culo...
6 K -34
#5 laruladelnorte
#2 Comparar denuncias falsas con violaciones,en fin... :clap:
2 K 42
#6 fofa
#5 hay gente que ha sufrido más que si lo hubieran violado...
3 K -25
Ratoncolorao #7 Ratoncolorao *
#5 La cuestón es sacar el tema para quedar él (y otros como él) como las verdaderas, únicas y pobres víctimas, incluso cuando hay seis hijoputas que han violado a una tía drogada sesenta veces porque la realidad no debe emborronar que él, desde su casa, sufre mucho, pero muchísimo. Pero luego dicen que el corporativismo machirulo no existe...YA.
Y por supuesto, siguiendo la norma de Menéame, #6 ya ha conseguido desviar el tema y centrarlo en lo importante: lo que sufren los hombres y hacerlos protagonistas de todo, incluso de una noticia donde seis hijoputas han violado a una mujer sesenta veces... Faltaría!
De verdad que algunos dan tanto asco que estaría vomitando todo el día
4 K 72

