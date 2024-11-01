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La Seguridad Social confirma que a partir de 2027 la edad de jubilación será la de 67 años salvo que tengas 38 años y 6 meses cotizados
La edad de jubilación se situará en los 67 años, aunque con la posibilidad de jubilarse a los 65 años si se cuenta como mínimo con 38 años y tres meses cotizados.
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:
seguridad social
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jubilación
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67 años
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Pertinax
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Esto es así desde hace más de una década, no es necesario confirmar nada. No noticia semanasantérrima más refrita que el aceite de un kebab.
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#1
Raziel_2
Este tipo de leyes son las que crean la convergencia PPSOE.
Cada vez hace falta menos mano de obra los jóvenes necesitan trabajos pero ¡oye! hagamos que la gente se jubile mas tarde.
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#3
reithor
Herencia de ZP. Se ha mantenido el incremento planificado para 20 años entonces. Y en el proceso, el sistema de salud ha perdido, con lo que en promedio estaremos más jodidos que lo que se planeó en aquel momento.
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Cada vez hace falta menos mano de obra los jóvenes necesitan trabajos pero ¡oye! hagamos que la gente se jubile mas tarde.