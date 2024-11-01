·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9918
clics
Por qué el 73% de los estadounidenses se van de España en menos de 2 años (datos del sector que no te gustarán)
4518
clics
¿Cómo recuperamos a los jóvenes? El bombazo sobre Vox que hoy da La Vanguardia
5036
clics
El Papa León XIV no ruge cuando habla del genocidio en Gaza
3817
clics
A Menéame le hace falta un foro
4853
clics
El ¿genocidio? de cristianos en África como excusa para negar el genocidio en Gaza...y sus culpables
más votadas
500
Trece años de acoso, persecución y corrupción: el control de la libertad de expresión en Galicia bajo el clan de Feijóo y la sombra de María del Mar Sánchez Sierra
585
Soldado israelí confiesa haber ordenado el asesinato de una familia en Gaza y haber dicho: "Mira qué divertido es oírlos arder" (inglés)
327
Toma fuerza el posicionamiento de Pedro Sánchez para el Nobel de la Paz
406
"¡No habéis mandado ningún mensaje!": la perplejidad de la Confederación del Júcar ante la "indecisión" de Salomé Pradas
315
Quién es el reverendo Howard-John Wesley, viral por su sermón contra Charlie Kirk
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
3
clics
Según informes, Tom Homan, zar fronterizo de Trump, aceptó 50 000 dólares en efectivo de agentes encubiertos del FBI (Eng)
La supuesta entrega se produjo antes de que Trump ganara su segunda presidencia, tras lo cual la administración archivó el caso federal por corrupción.
|
etiquetas
:
trump
,
fbi
,
tom homan
,
corrupción
4
0
0
K
47
actualidad
1 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
0
0
K
47
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
rogerius
Qués compañero, nen.
2
K
48
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente