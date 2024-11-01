Sega lo confirma: utilizará la IA generativa para crear videojuegos, aunque habla de 'usos apropiados'

Sega se decanta por contener los costes con varias medidas, entre ellas el uso de IA durante la producción. Este tema ha sido polémico entre artistas, empleados y jugadores, y la compañía matiza que sólo se utilizarán cuando se considere apropiado."En lugar de seguir la tendencia hacia el desarrollo a gran escala, buscaremos mejoras de eficiencia, como el aprovechamiento de la IA. Sin embargo, como la adopción de IA se puede enfrentar a una fuerte resistencia en áreas creativas como el diseño de personajes, procederemos evaluando cuidadosamente