La secuela que se ríe de su propio presupuesto. Deathstalker 2 (1987)  

¡Bienvenidos a un nuevo VideoBuck! Hoy nos alejamos de la seriedad de Conan para abrazar el caos absoluto de Deathstalker II: Duelo de Titanes (1987). Olvida el tono turbio de la primera entrega. El director Jim Wynorski se dio cuenta de que no tenía dinero para hacer algo épico, así que decidió hacer una comedia. Tenemos a un nuevo Deathstalker (John Terlesky) que parece un surfero de California soltando chistes, una princesa que está harta de todo y un villano que parece que acaba de salir de una fiesta de disfraces