Scotland Yard abre una investigación criminal contra el ex embajador Peter Mandelson por el caso Epstein

El caso de Peter Mandelson es una fuente de bochorno para Keir Starmer, ya impopular y criticado en el seno del propio bando laborista: fue él quien a finales de 2024 tomó la decisión de nombrar a este influyente político embajador en Washington, antes del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Según registros bancarios, el criminal sexual habría transferido un total de 75.000 dólares (63.200 euros) a cuentas vinculadas a Peter Mandelson, entonces diputado, en 2003 y 2004.