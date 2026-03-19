¿Santaolalla ha sido agredida o no?

En redes y por aquí se está blandiendo el parte médico como demostración de que la agresión no ha existido.

Se puede consultar aquí: maldita.es/buloteca/claim/el-parte-medico-de-sarah-santaolalla-dice-qu

¿Pero qué dice exactamente el parte médico?

Como dijo Jack el destripador, vamos por partes:

"no consta que se apreciasen lesiones objetivas, diagnosticándose 'policontusiones'". Esto significa que no se observan lesiones, por ejemplo en una placa de rayos X, que es lo normal si el brazo no está roto, pero lo que sí se ven son múltiples (policontusiones) golpes en ese brazo.

La prueba de que hay lesiones es que se prescribe "cabestrillo para control del dolor, reposo relativo, frío local, analgésicos-antiinflamatorios, lorazepam" tratamiento que te prescribirían lo mismo si te caes por una escalera y te golpeas en el brazo que si recibes cierta cantidad de golpes propinados por alguien en ese brazo "tratándose de sintomatología inespecífica, no necesariamente de etiología traumática y/o que por sí misma no es atribuible a un único y específico traumatismo".

El párrafo final dice: Por todo lo anteriormente referido, y como conclusión, se deduce que no hay constancia (con la seguridad que se precisa desde un punto de vista médico-forense) de que la informada sufriese lesiones que puedan relacionarse con los supuestos hechos"

En resumen y como conclusión: Santaolalla tiene diversos golpes en el brazo que le provocan dolor y que aconsejan que tome medicación y lleve durante unos días el brazo con un cabestrillo.

Lo que el forense no puede afirmar sin ninguna duda es que ese traumatismo se haya producido durante el acoso de Vito Quiles porque se puede haber producido de cualquier otra forma; podría ser (el médico no lo sabe) que se hubiera caído por la calle, por ejemplo. Por eso en el párrafo final no se moja sobre cómo se han producido los traumatismos que tiene la paciente; es lo normal.

Para que os hagáis una idea, hace unos años, yendo en moto, un coche me cerró y me tiró al suelo, provocándome un traumatismo importante en el brazo derecho que me tuvieron que inmovilizar durante un largo período, aunque no estaba roto. Pues bien, el informe forense decía poco más o menos lo mismo, que no podía afirmar que la situación del brazo se debiera al accidente. A pesar de eso, tanto el atestado de la Guardia Urbana de Barcelona como la compañía contraria que me indemnizó dieron por bueno que las lesiones procedían del accidente (además, había testigos que lo vieron).

Por cierto, en este caso también hay un montón de testigos (se puede ver en el vídeo) que corroboran la versión de Santaolalla.

Ahora abro el paraguas para que me podáis poner a parir a vuestro gusto.