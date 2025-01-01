Santander 2025, las sillas de ruedas obligadas a ir por la calzada: aceras bloqueadas por coches día tras día  

La foto de la vergüenza: en pleno Santander, una persona en silla de ruedas queda atrapada en la acera por coches mal aparcados y se ve obligada a circular por la carretera. Aceras tomadas, peatones en riesgo. ¿Hasta cuándo?
Cansado de todo esto, saco foto del vehículo y lo denuncio a través del 010 para que lo registren, pero me contestan que no, que tengo que llamar a la policía, así que entras en un bucle sin… » ver todo el comentario
Pues ni un minuto.