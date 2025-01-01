edición general
Santander 2025, las sillas de ruedas obligadas a ir por la calzada: aceras bloqueadas por coches día tras día  

La foto de la vergüenza: en pleno Santander, una persona en silla de ruedas queda atrapada en la acera por coches mal aparcados y se ve obligada a circular por la carretera. Aceras tomadas, peatones en riesgo. ¿Hasta cuándo?

#3 cocococo
¿Hasta cuando? Hasta que los afectados llamen a la policía en lugar de poner las denuncias en Menéame.
alfema #14 alfema
#3 Día sí y día también salgo a la calle y siempre me encuentro alguno subido a la acera, el problema, llamas a la policía y lo primero que te preguntan es si es urgente, claro está le digo que no, que urgente es un accidente con heridos, total que o no vienen o si lo hacen el infractor ya no está.

Cansado de todo esto, saco foto del vehículo y lo denuncio a través del 010 para que lo registren, pero me contestan que no, que tengo que llamar a la policía, así que entras en un bucle sin…   » ver todo el comentario
makinavaja #15 makinavaja
#3 Bueeeno... todos sabemos la velocidad que lleva la policia municipal en estos casos... y más en periodo de vacaciones de verano... :-D :-D :-D
#6 consumani
El problema es que la acera es muy estrecha (incumpliendo la ordenanza municipal de espacio mínimo) y que si te asomas a la carretera, todos los coches podrían quedar más adelantados hacia la carretera, pero la gente echa patrás hasta que la rueda choca con la acera. Si se ponen bolardos, la gente ajustaría el coche y no invadirían la acera. Al parecer varios vecinos con sillas de ruedas han solicitado al ayuntamiento la instalación de bolardos, pero no hacen nada...
musiquiatra #9 musiquiatra
#6 es que la gente no tiene conciencia. Ni ahí ni en ninguna parte. Si vas con un carrito de bebé, igual, tienes que meterte en l carretera 20 veces por cualquier sitio que vayas.
Aokromes #10 Aokromes
#6 los bolardos, son normalmente inutiles y se los acaban llevando por delante, lo suyo es poner bordillos a 25-30 cm para que el culo no invada la acera.  media
Priorat #4 Priorat
"¡Si solo he parado 1 minuto!"

Pues ni un minuto.
Penetrator #13 Penetrator
#4 ¡Si sólo te he golpeado el parabrisas durante un segundo!
Veelicus #11 Veelicus
burofax al ayuntamiento, mano de santo, en cuanto los políticos detectan que pueden ir por lo penal contra ellos mueven el culo que da gusto, comprobado.
Jaime131 #1 Jaime131
Están obligándoles a ponerse en riesgo.
Esfingo #5 Esfingo
Hay más problemas con las terrazas que con los coches (no en Isaac Peral que es la calle mostrada).
alcama #2 alcama
En realidad la furgoneta no parece mal aparcada,salvo que esa plaza no sea hábil para aparcar.
musiquiatra #7 musiquiatra
#2 Si aparca esperando que la rueda choqué contra el bordillo, sí, sí que está mal aparcado porque esta ocupando parte de la acera. Es como si metes el morro del coche en una línea amarilla o en una zona delimitada para minusválido. No delimita tu rueda, sino tu coche entero.
blak #8 blak
#2 Incorrecto. No se puede aparcar sobre la acera. No hace falta que haya una rueda encima: ocupar la acera no está permitido.
#12 Pitchford
#2 En mi opinión los aparcamientos en batería no deberían ponerse en las calles, por varios motivos: suelen sobresalir coches hacia la acera o hacia la calzada, no tienen visibilidad al salir cuando aparcan de morro por lo que debes procurar pasar lejos de su culo por el riesgo de que te arrée uno al salir, ocupan mucho espacio público..
