Sanidad endurece las multas hasta 60.000 euros por agredir al personal sanitario

Agredir al personal sanitario conllevará una multa de hasta 60.000 euros en los casos más graves en los centros de salud y hospitales valencianos. La legislación establece como agresión "toda conducta constitutiva de falta de respeto, insulto, vejación, injuria, acoso, calumnia, amenaza, intimidación, coacción o ataque físico o verbal, o atentatoria contra la libertad sexual, ejercida por pacientes, personas usuarias, familiares o acompañantes contra el personal de las instituciones sanitarias".