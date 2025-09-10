Sanidad endurece las multas hasta 60.000 euros por agredir al personal sanitario

Agredir al personal sanitario conllevará una multa de hasta 60.000 euros en los casos más graves en los centros de salud y hospitales valencianos. La legislación establece como agresión "toda conducta constitutiva de falta de respeto, insulto, vejación, injuria, acoso, calumnia, amenaza, intimidación, coacción o ataque físico o verbal, o atentatoria contra la libertad sexual, ejercida por pacientes, personas usuarias, familiares o acompañantes contra el personal de las instituciones sanitarias".
| etiquetas: sanidad , multas , agredir , personal , sanitario
Esto es claramente excesivo. Un médico no es mi superior.
Personalmente la multa me parece insuficiente porque el perfil de la gente que suele agredirlos es de alguien que no las va a pagar nunca.
El respeto es para todo el mundo.
Ahí lo dejo.
www.publico.es/politica/joven-condenado-dar-punetazo-rajoy-sale-libert
En ambulatorios, hospitales y demás también hay personal celador , administrativos, limpieza, mantenimiento etc. Y a los primeros son a quienes les caen las ostias más a menudo aunque no se diga, sobre todo en urgencias. Lo se porque trabajo en un hospital.