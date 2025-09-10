edición general
6 meneos
5 clics
Sanidad endurece las multas hasta 60.000 euros por agredir al personal sanitario

Sanidad endurece las multas hasta 60.000 euros por agredir al personal sanitario

Agredir al personal sanitario conllevará una multa de hasta 60.000 euros en los casos más graves en los centros de salud y hospitales valencianos. La legislación establece como agresión "toda conducta constitutiva de falta de respeto, insulto, vejación, injuria, acoso, calumnia, amenaza, intimidación, coacción o ataque físico o verbal, o atentatoria contra la libertad sexual, ejercida por pacientes, personas usuarias, familiares o acompañantes contra el personal de las instituciones sanitarias".

| etiquetas: sanidad , multas , agredir , personal , sanitario
6 0 0 K 75 actualidad
13 comentarios
6 0 0 K 75 actualidad
Comentarios destacados:    
DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
eso para los don nadie...para los pelirrojos y demás no pasa nada.
5 K 59
#10 El_Pobrecito_Hablador
#2 Na, esos insolventes y a seguir apuñalando médicos
2 K 28
#1 nalacily
toda conducta constitutiva de falta de respeto

Esto es claramente excesivo. Un médico no es mi superior.
1 K 17
Graffin #3 Graffin
#1 No es tu superior pero ese médico está cuidando de más gente a parte de ti. Yo lo quiero en plenas facultades centrado en lo que hace y no pensando en el gilipollas que le ha amenazado con partirle la cara en el parking al salir.
Personalmente la multa me parece insuficiente porque el perfil de la gente que suele agredirlos es de alguien que no las va a pagar nunca.
1 K 24
#4 nalacily
#3 Fíjate que no he dicho nada de agresiones. Hay médicos que se creen que pueden darte órdenes.
1 K 17
Graffin #5 Graffin
#4 En su puesto de trabajo pueden hacerlo.
0 K 9
#8 Hoypuedeserungrandia *
#4 Siempre tienes la opción de cambiar de medico, pero el medico no tiene opción de cambiar de cara, si se la rompe algún/a hijo/a de puta. Los/as que suelen protagonizar estas agresiones casi siempre son personas que se congregan en el hospital en grandes grupos, suelen tener costumbre de exigir ,no de pedir y siempre con amenazas.
0 K 7
#9 Shibuya
#4 Cuando estés malo ve a ver al cura, no vayas al médico
0 K 7
Uda #13 Uda
#4 pues vas y no le haces caso, así de sencillo.
0 K 10
Uda #12 Uda *
#1 quien habla de superiores?
El respeto es para todo el mundo.
0 K 10
Gry #6 Gry
Sale mucho más barato pegarle a los políticos que son responsables por la falta de medios de la Sanidad Pública.

Ahí lo dejo. :roll:
0 K 14
Uda #11 Uda
Un matiz MUY importante : el personal de las instituciones sanitarias no es igual a SOLO sanitarios..
En ambulatorios, hospitales y demás también hay personal celador , administrativos, limpieza, mantenimiento etc. Y a los primeros son a quienes les caen las ostias más a menudo aunque no se diga, sobre todo en urgencias. Lo se porque trabajo en un hospital.
0 K 10

menéame