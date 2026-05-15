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Sánchez supera a Aznar y se convierte en el segundo presidente con más días en el cargo

Sánchez supera a Aznar y se convierte en el segundo presidente con más días en el cargo

[C&P] Pedro Sánchez se convierte este viernes en el segundo presidente del Gobierno con más días en el cargo en la actual etapa democrática al superar a José María Aznar, y solo tiene por delante a Felipe González.

| etiquetas: pedro sanchez , jose maría aznar , presidente
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14 comentarios
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Comentarios destacados:      
CerdoJusticiero #1 CerdoJusticiero
Una cosa que me gusta mucho cada vez que veo una declaración actual de Aznar es constatar que vive absolutamente amargado. Su prepotencia y chulería de siempre siguen ahí, pero en cuanto dejó la presidencia toda esa afabilidad casposa y esa sonrisita de persona encantada de haberse conocido a sí mismo se esfumaron (y no volverán ya).

Total, que pasó 8 años disfrutando de saberse presidente del gobierno como un cochino en el barro y desde entonces lleva ya más de dos décadas siendo un…   » ver todo el comentario
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Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Y como siga la derecha así, otros 4 años no se los quita nadie xD
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#3 Tensk
#2 Para bien o para mal, no es lo que dicen las encuestas a día de hoy.
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Battlestar #10 Battlestar
#2 Antes de seleccionar un comentario jocoso, con "la derecha" te refieres al PSOE o al resto de la derecha? :troll:
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Supercinexin #11 Supercinexin
#2 Espero de corazón que llegue a superar a Franco.
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Ragle_Gumm #13 Ragle_Gumm *
#2 Yo diría casi lo contrario, como siga la izquierda así, sigue otros 4 años.

No sé cómo lo hace, y ni siquiera sé si es mérito del perro, pero cuando se acercan las elecciones generales, muchos de mis amigos que dicen ser muy de izquierdas (algunos incluso se autodenomina comunista), acaban declarando que van a votar al PSOE justificándose con argumentos tipo "es el voto útil".
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#6 chavi
Bueno, va líder indiscutible en subida del SMI
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#4 Tensk
¿Y cuántos años dice que le faltan para que apruebe la misma cantidad de presupuestos generales del estado?
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josde #7 josde
#4 Los mismos que para que Aznar confiese que es un mentiroso y M Rajoy que es un ladrón..
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#9 Tensk
#7 Vamos, que nunca.
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elmileniarismovaallegar #12 elmileniarismovaallegar
#7 mentiroso y asesino... no olvidemos la gerra de Irak...
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#5 lawerka
En despotismo ya lo había superado anteriormente... y no era nada fácil
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josde #8 josde *
#5 Pero en hijoputismo no. le ha superado. es imposible.
2 K 47
CerdoJusticiero #14 CerdoJusticiero
#5 xD xD xD xD xD

Bueno, es viernes. Me parece bien que estés ya piripi.
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menéame