Sánchez supera a Aznar y se convierte en el segundo presidente con más días en el cargo

[C&P] Pedro Sánchez se convierte este viernes en el segundo presidente del Gobierno con más días en el cargo en la actual etapa democrática al superar a José María Aznar, y solo tiene por delante a Felipe González.
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Total, que pasó 8 años disfrutando de saberse presidente del gobierno como un cochino en el barro y desde entonces lleva ya más de dos décadas siendo un… » ver todo el comentario
No sé cómo lo hace, y ni siquiera sé si es mérito del perro, pero cuando se acercan las elecciones generales, muchos de mis amigos que dicen ser muy de izquierdas (algunos incluso se autodenomina comunista), acaban declarando que van a votar al PSOE justificándose con argumentos tipo "es el voto útil".
Bueno, es viernes. Me parece bien que estés ya piripi.