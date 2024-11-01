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Sánchez exige la liberación del español de la flotilla: "Espero que secunden esto los que hablan tanto de patria"

Sánchez exige la liberación del español de la flotilla: "Espero que secunden esto los que hablan tanto de patria"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha exigido este viernes al Gobierno israelí la liberación del ciudadano con nacionalidad española Saif Abukeshek, integrante de la flotilla interceptada por el ejército israelí en aguas internacionales del Mediterráneo, y ha confiado en que "aquellos que hablan tanto de patria, secunden esta exigencia". Así lo ha pedido Sánchez en el mítin de campaña del PSOE de Andalucía en Cártama (Málaga), donde el presidente del Gobierno ha arropado a la candidata socialista a la Presidencia de la Junta

| etiquetas: sánchez , exige , liberacion , español , flotilla
18 3 0 K 297 politica
11 comentarios
18 3 0 K 297 politica
Comentarios destacados:    
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
Perro Nobel de la Paz está desatado últimamente xD

Están los autodenominados patriotas calladitos a ver si van a perder dinero sionista?
2 K 52
Pertinax #1 Pertinax *
Bien jugao pedrolas. Pero verás cómo de nuevo se meten la cabeza en el culo.
2 K 46
txillo #4 txillo
#1 el facha medio va a decir que es moro y a otra cosa. Casi la mitad de los españoles son una panda de subnormales desalmados.
4 K 81
Veelicus #8 Veelicus
Lo que tendria que hacer el PSOE es presentar una proposicion no de ley en el congreso para exigir a Israel a liberar al Español, no servirá de mucho, pero nuevamente los patriotas de pulserita quedaran retratados
1 K 19
Jointhouse_Blues #7 Jointhouse_Blues
Los patriotas de mamandurria lo justificarán con "es moro, no español", "¿para qué iba allí si sabe como se ponen?"... o peor aun, repetirán el pretexto de los secuestradores, y lo acusarán de terrorismo.
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linspire #3 linspire
Tambien se pidió la liberación de Pablo Gonzalez y después estaba con Putin ...
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cfsr86 #5 cfsr86 *
La pirueta se ve de lejos.... No es tán español porque tal..., Una vez rechazo jamón..., No bebe cuando sale, porque pilla el coche...
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bronco1890 #6 bronco1890
Merchandising electoral
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Veelicus #9 Veelicus
#6 claro claro... como cuando ETA secuestro a Miguel Angel Blanco y todos pedimos su liberacion era Merchandising electoral?
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josde #10 josde
#9 Tu vives en pasado, no
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bronco1890 #11 bronco1890
#9 No es comparable la situación, todavía no le han condenado a muerte en un plazo de 48 horas.
Pero sí, fue aprovechado electoralmente, aunque por los otros. Si quieres pensar que "a los míos" sólo les guía los principios éticos más absolutos no como a los otros fachas pues suerte con ello.
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menéame