Sánchez critica "los pactos de 'señoros' de Abascal y Feijóo": "La prioridad nacional es no dejar a nadie atrás"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cargado duramente contra los "pactos de señoros" de los líderes del PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, para que los 'populares' puedan gobernar en Extremadura y en Aragón, que incluyen el concepto de dar "prioridad nacional" para el acceso a las ayudas públicas y a la vivienda. Para Sánchez, la prioridad nacional es "una España justa y digna que progresa, que no deja a nadie atrás".