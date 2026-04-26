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Sánchez critica "los pactos de 'señoros' de Abascal y Feijóo": "La prioridad nacional es no dejar a nadie atrás"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cargado duramente contra los "pactos de señoros" de los líderes del PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, para que los 'populares' puedan gobernar en Extremadura y en Aragón, que incluyen el concepto de dar "prioridad nacional" para el acceso a las ayudas públicas y a la vivienda. Para Sánchez, la prioridad nacional es "una España justa y digna que progresa, que no deja a nadie atrás".

| etiquetas: sánchez , pactos de señoros , abascal y feijóo
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3 comentarios
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#3 Cincocuatrotres
Ja ja vete a cualquier país y veras que los del país primero, va a tener exito esta iniciativa por muchas criticas de señoros que tenga,
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Mesto #1 Mesto
Pues claro que hay que dar prioridad nacional, como en cualquier país del mundo ni más ni menos.
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Solinvictus #2 Solinvictus
#1 es más yo daría prioridad regional y que ningún madrileño pise Andalucía.
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menéame