edición general
4 meneos
82 clics
Sánchez a Ayuso: “Isabel, Alberto tiene una carta para ti”

Sánchez a Ayuso: “Isabel, Alberto tiene una carta para ti”

El presidente del Gobierno utilizó la carta publicada en X por el líder de la oposición sobre su posición acerca del aborto para responder a la lideresa madrileña.

| etiquetas: aborto , ayuso , feijóo
3 1 0 K 49 actualidad
2 comentarios
3 1 0 K 49 actualidad
xyria #1 xyria
Pero, ¿quién lleva la agenda y el argumentario de Feijóo? Parece que sea alguien de Moncloa, Feijóo es un despropósito con patas.
0 K 10
japal #2 japal
#1 Que va, que va, recuerda que no gobierna porque no quiere.
0 K 6

menéame