Sánchez anuncia la mayor inversión de la historia para los aeropuertos españoles

La mayor inversión en el sistema aeroportuario en décadas. Aena invertirá en el periodo 2027-2031 cerca de 13.000 millones de euros en los aeródromos españoles. A esta cifra se añaden 1.000 millones para El Altet. En concreto, 9.991 millones para las actuaciones reguladas que contemplará el próximo Documento de Ordenación Aeroportuaria, a lo que se sumará otras actuaciones del gestor aeroportuario hasta sumar 12.888 millones. Así lo ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un acto celebrado en el aeropuerto de Alicante.