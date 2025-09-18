Sánchez anuncia la mayor inversión de la historia para los aeropuertos españoles

La mayor inversión en el sistema aeroportuario en décadas. Aena invertirá en el periodo 2027-2031 cerca de 13.000 millones de euros en los aeródromos españoles. A esta cifra se añaden 1.000 millones para El Altet. En concreto, 9.991 millones para las actuaciones reguladas que contemplará el próximo Documento de Ordenación Aeroportuaria, a lo que se sumará otras actuaciones del gestor aeroportuario hasta sumar 12.888 millones. Así lo ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un acto celebrado en el aeropuerto de Alicante.
| etiquetas: sánchez , inversión aereopuertos
#1 Quien no se para a pensar más allás de los titulares.
Es que la gente no entiende, a más PIB, menos "deuda sobre PIB".
Así que, cuando digan "hemos conseguido superávit primario" en una noticia como si fuera algo bueno, pues no lo es, significa que el gobierno gasta menos sobre PIB de lo que debería ya que, al gastar lo mismo y el PIB subir, pues gasta menos...
Por esa obsesión absurda es por lo que tenemos una sanidad cada vez peor o por lo que, tenemos los trenes cada vez peor.
Y esto es una locura también, porque el avión es el sistema menos ecológico de viajar y, al mismo tiempo, tenemos un sistema ferroviario que está cayéndose a pedazos de no gastar pasta en él.
Qué fue de toda esa vivienda publica?
En cambio, el que va a trabajar con su coche TDI porque apenas le llega el sueldo para pasar el mes, ese a la maldita hoguera.