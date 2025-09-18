edición general
Sánchez anuncia la mayor inversión de la historia para los aeropuertos españoles

La mayor inversión en el sistema aeroportuario en décadas. Aena invertirá en el periodo 2027-2031 cerca de 13.000 millones de euros en los aeródromos españoles. A esta cifra se añaden 1.000 millones para El Altet. En concreto, 9.991 millones para las actuaciones reguladas que contemplará el próximo Documento de Ordenación Aeroportuaria, a lo que se sumará otras actuaciones del gestor aeroportuario hasta sumar 12.888 millones. Así lo ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un acto celebrado en el aeropuerto de Alicante.

#1 sarri
Alguien sigue creyendo que el PSOE "hace todo lo que puede" con el problema de la masificación turística y la vivienda?
6 K 72
#4 j-light
#3 No es TAN importante si se hace o no, porque han dicho que se va a hacer y la gente se olvidará, entre otras cosas porque mañana vas a decir otra cosa, por ejemplo: la jornada de los profes o la inversión en aeropuertos. Y así hasta que pierdan las elecciones (que bueno...las perdieron), pero la culpa será de la extrema derecha.

#1 Quien no se para a pensar más allás de los titulares.
0 K 10
Battlestar #7 Battlestar
#4 bueno, para ser justos en España no se "ganan las elecciones", o montas gobierno, o no lo montas. Si no puedes montarlo las has perdido
1 K 13
#11 j-light
#7 Si, eso es así. Para el PP o el PSOE, "ganar las elecciones" sería formar gobierno en solitario. Pero bueno, referido al conteo de votos, de los dos partidos con alcance nacional, uno tuvo más votos y el otro menos.
0 K 10
#6 PerritaPiloto
#1 En ti afirmación está la respuesta. Has usado "con" y no "contra".
0 K 9
WcPC #8 WcPC
#1 Claro, hacen todo lo que pueden porque la vivienda y el turismo suba el PIB del país...
Es que la gente no entiende, a más PIB, menos "deuda sobre PIB".
Así que, cuando digan "hemos conseguido superávit primario" en una noticia como si fuera algo bueno, pues no lo es, significa que el gobierno gasta menos sobre PIB de lo que debería ya que, al gastar lo mismo y el PIB subir, pues gasta menos...
Por esa obsesión absurda es por lo que tenemos una sanidad cada vez peor o por lo que, tenemos los trenes cada vez peor.
Y esto es una locura también, porque el avión es el sistema menos ecológico de viajar y, al mismo tiempo, tenemos un sistema ferroviario que está cayéndose a pedazos de no gastar pasta en él.
1 K 24
Dragstat #9 Dragstat *
#1 hace todo lo que puede para mantener el status quo mientras dice lo contrario
1 K 31
Enésimo_strike #12 Enésimo_strike
#1 en contra o a favor? :troll:
0 K 11
Battlestar #3 Battlestar
A parte de anunciar cosas estaría bien que las hicieran.
Qué fue de toda esa vivienda publica?
3 K 39
fareway #2 fareway
En breve rueda de prensa de Ayuso acusando a Sánchez de dejar a los ancianos de lado en beneficio de los transportes.
1 K 25
#10 k3ym4n
Estoy del PSOE (PARTIDO ESPAÑOL) hasta los huevos , son unos cabrones , lo de la vivienda ya si eso otro día . Derecha de toda la vida
1 K 19
#13 MetalAgm
#10 Ya se le ha olvidado a la gente que lo primero que hizo Sanchez cuando fue nombrado presidente en 2017 es irse a New York a reunirse con Larry Fink de BlackRock para que no sufriera por las inversiones inmobiliarias en España y que siguiera aumentando esas inversiones que ellos no iban a oponerse... de hecho celebraron en twitter que BlackRock invirtiera 60.000 millones de € en inmobiliario en España...
0 K 13
MacMagic #5 MacMagic
Supongo que los aviones son ecofriendly y utilizan sueños y esperanzas de Pedro Sánchez para surcar los cielos con una contaminación 0.

En cambio, el que va a trabajar con su coche TDI porque apenas le llega el sueldo para pasar el mes, ese a la maldita hoguera.
1 K 16

