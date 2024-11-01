Salvar la transición verde de la trampa ideológica

El Clean Industrial Deal busca una industria europea más competitiva que genere crecimiento a través de fuentes de energía propias, autónomas y baratas, y que permitan cumplir con los objetivos de descarbonización. Pero la pregunta que subyace es: ¿cómo lograr que la transición energética avance sin quedar en manos de intereses ideológicos?.

La ideología es un término resbaladizo. Frecuentemente se utiliza como sinónimo de dogmatismo e inflexibilidad. Si un político tiene una posición ideológica, la mayoría tiende a pensar que su postura será