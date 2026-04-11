Salchichas al vino, una receta perfecta para servir al plato o en bocadillo

Cuando vas a una casa de comidas, siempre tienes la esperanza de que en la lista de platos que canta el camarero a toda velocidad, aparezca uno de tus favoritos. Carrilleras al vino, pollo asado, menestra de verduras o macarrones con tomate y chorizo. Cada una tiene sus preferencias: la mía son, sin duda, las salchichas al vino y cebolla. Me encantan. Este plato se cocina en infinidad de casas, y cada una tiene su truquillo. Se le puede añadir ajo o pimiento al sofrito. Usar vino seco o vino dulce. Añadir pimentón o pimienta.