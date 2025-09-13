Saioa Alkaiza renuncia a la beca Igartza en solidaridad con Palestina [eu]

Saioa Alkaiza ha renunciado a la beca para la creación literaria Igartza. El premio Igartza es una iniciativa promovida por el Ayuntamiento de Beasain, la empresa CAF y la editorial Elkar y ha sido precisamente la presencia de CAF la que ha llevado a Alkaiza a tomar la decisión en solidaridad con Palestina por los vínculos de la empresa con Israel. "Como CAF es una de las principales empresas donantes del premio Igartza, he decidido renunciar a este premio y aprovechar esta oportunidad para mostrar mi solidaridad con el pueblo palestino".