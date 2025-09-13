edición general
25 meneos
26 clics
Saioa Alkaiza renuncia a la beca Igartza en solidaridad con Palestina [eu]

Saioa Alkaiza renuncia a la beca Igartza en solidaridad con Palestina [eu]

Saioa Alkaiza ha renunciado a la beca para la creación literaria Igartza. El premio Igartza es una iniciativa promovida por el Ayuntamiento de Beasain, la empresa CAF y la editorial Elkar y ha sido precisamente la presencia de CAF la que ha llevado a Alkaiza a tomar la decisión en solidaridad con Palestina por los vínculos de la empresa con Israel. "Como CAF es una de las principales empresas donantes del premio Igartza, he decidido renunciar a este premio y aprovechar esta oportunidad para mostrar mi solidaridad con el pueblo palestino".

| etiquetas: saioa alkaiza , renuncia beca literatura , caf , israel
21 4 0 K 212 actualidad
7 comentarios
21 4 0 K 212 actualidad
#4 laruladelnorte
. La autora señala al informe de la ONU sobre los contratos de CAF con Israel y la construcción del tranvía de Jerusalem para señalar que la compañía de Beasain «complice en el genocidio, trata de limpiar su imagen a través de la cultura», situación que ella rechaza.
«Ante el estado sionista de Israel, la cultura vasca debe responder de una forma crítica y unida, y que pase de las palabras a los hechos», añade en su comunicación Saioa Alkaiza.

Un ole por ella,el mundo entero tendría que mostrarse contundente ante el genocidio de Israel.
3 K 50
Aokromes #2 Aokromes
esta noticia es ideal para uno que preguntaba ayer, no recuerdo en que envio si rechazarias trabajar para una empresa por sus principios aunque fuese lo maximo que pueda lograr profesionalmente.
3 K 46
Mltfrtk #6 Mltfrtk
Un ejemplo a seguir :clap: :clap: :clap:
2 K 37
reivaj01 #5 reivaj01
La integridad es la cualidad de una persona o entidad de actuar con rectitud, coherencia y honestidad, manteniendo sus principios y valores incluso cuando no hay supervisión, lo que resulta en un comportamiento íntegro y de confianza.

Para más información: es.wikipedia.org/wiki/Integridad_personal
2 K 36
pepel #7 pepel
¿Estará dejando en evidencia a ELKAR?
0 K 20

menéame