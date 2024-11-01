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La sabiduría no viene con los años

La sabiduría no viene con los años

«La sabiduría no viene de la experiencia. Viene de la reflexión sobre la experiencia. Entre los 25-75 años, la correlación entre edad y sabiduría es nula. Adquirir perspicacia y perspectiva no tiene que ver con el número de años vividos. Se trata del número de lecciones que has aprendido.» Adam Grant

| etiquetas: años , sabiduría , falacia , argumentar , verecundiam , cita
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8 comentarios
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  1. #1 troglodoto
    "La experiencia no es lo que te sucede, sino lo que haces con lo que te sucede" Aldous Huxley
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  2. #2 Leclercia_adecarboxylata
    Cuando alguien dice "que tengo más años que tú", como tan frecuentemente se dice, que sepa que eso no es un argumento.
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  3. #3 R2dC
    #2 A temprana edad, esa diferencia de años, es un porcentaje más alto de experiencia de vida que una vez llegados a adultos.
    Aprende a caminar, a cagar en el baño, al colegio... con el tiempo las experiencias de cada uno van divergiendo más.

    Personalmente puedo entender que el "tengo más años que tu" sea una métrica aceptada. Sobretodo teniendo en cuenta el estudio aquel que indicaba que los violinistas buenos habían practicado unas 5k horas y los muy buenos unas 10k.
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  4. Jointhouse_Blues #4 Jointhouse_Blues
    #2 Ni una escusa para colarse. >:-(
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  5. #5 diosmioporque *
    La experiencia es estadística procesada, si no, es escusa.
    Supongo.
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  6. #6 Eukherio
    #2 El 90% de las veces el que está usando la frase sabe que está defendiendo una gilipollez.
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  7. Moixa #7 Moixa
    Bueno la edad te da más oportunidades de haber aprendido más lecciones, aunque también puede ser que no hayas aprendido nada.
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  8. #8 Tecar
    No hacer caso al consejo del viejo del lugar suele ser en general mala idea.
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