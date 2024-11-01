La sabiduría no viene con los años

«La sabiduría no viene de la experiencia. Viene de la reflexión sobre la experiencia. Entre los 25-75 años, la correlación entre edad y sabiduría es nula. Adquirir perspicacia y perspectiva no tiene que ver con el número de años vividos. Se trata del número de lecciones que has aprendido.» Adam Grant
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Aprende a caminar, a cagar en el baño, al colegio... con el tiempo las experiencias de cada uno van divergiendo más.
Personalmente puedo entender que el "tengo más años que tu" sea una métrica aceptada. Sobretodo teniendo en cuenta el estudio aquel que indicaba que los violinistas buenos habían practicado unas 5k horas y los muy buenos unas 10k.
Supongo.