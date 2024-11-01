edición general
Qué se sabe sobre el plan de Francia para asistir en hospitales a miles de soldados que agita la extrema derecha

El Gobierno francés enmarca un dispositivo para acoger a militares heridos en hospitales civiles en un plan de anticipación de riesgos de 2024 que incluye situaciones de grandes accidentes, catástrofes naturales o terrorismo, además de conflictos armados

#1 Barriales
Se llama estrategia del miedo.
Se trata de crear un clima prebelico, para poder iniciar políticas en contra del pueblo.
Se trata de quitar derechos sociales a cambio de una supuesta protección militar.
Se trata de intentar resucitar el patriotismo del pueblo, ante un peligro que no existe.
8 K 98
#2 DenisseJoel
¿De verdad vamos a intentar blanquear esto, y a tratar de presentarlo como un bulo de la extrema derecha?
2 K 29
cocolisto #3 cocolisto
Otro titular:
¿Que se sabe del despliegue de medios y recursos para abar con la pobreza y la exclusión en un país donde más familias viven en coches en la calle?.
0 K 20
Gry #4 Gry
Nunca está de más prepararse para emergencias. ¿Durante el COVID el ejercito estadounidense no utilizó planes que habían escrito de coña para el caso de un apocalipsis zombie?
0 K 14

