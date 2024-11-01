Qué se sabe sobre el plan de Francia para asistir en hospitales a miles de soldados que agita la extrema derecha

El Gobierno francés enmarca un dispositivo para acoger a militares heridos en hospitales civiles en un plan de anticipación de riesgos de 2024 que incluye situaciones de grandes accidentes, catástrofes naturales o terrorismo, además de conflictos armados
Se trata de crear un clima prebelico, para poder iniciar políticas en contra del pueblo.
Se trata de quitar derechos sociales a cambio de una supuesta protección militar.
Se trata de intentar resucitar el patriotismo del pueblo, ante un peligro que no existe.
¿Que se sabe del despliegue de medios y recursos para abar con la pobreza y la exclusión en un país donde más familias viven en coches en la calle?.