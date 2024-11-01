Rusia podría haber encontrado un yacimiento de 511 mil millones de barriles de petróleo en la Antártida Británica: un hallazgo que podría poner fin a 65 años de desmilitarización [EN]

Esa cifra equivale aproximadamente a diez veces la producción total del Mar del Norte en los últimos 50 años. A modo de comparación, 511 mil millones de barriles son casi el doble de las reservas petrolíferas conocidas de Arabia Saudita. El Mar de Weddell se encuentra dentro de la reclamación territorial del Reino Unido, que se superpone con las reclamaciones de Argentina y Chile. Rusia no tiene una reclamación territorial propia, pero opera cinco estaciones de investigación en el continente desde 1957.