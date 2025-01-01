Ruptura en instituto liberal alemán por posible premiación a Javier Milei: Su conocimiento de ideas y teorías es superficial y deficiente

Se trata del Instituto Ludwig von Mises de Alemania, que a principios de julio había decidido otorgarle al Presidente argentino el "Premio Conmemorativo en honor a Ludwig von Mises". "En nuestra opinión, otorgar a Javier Milei un 'Premio Conmemorativo en Honor de Ludwig von Mises' tiene por tanto el potencial de causar un daño duradero e irreparable al Instituto Ludwig von Mises de Alemania, así como a la Escuela Austriaca en su conjunto", sentenciaron.
| etiquetas: milei , ludwig von mises , extrema derecha , libertario , premio , daño , liberal
Nadie con dos dedos de frente, por muy liberal que sea, puede defender a este monte de estiércol.
Es como cualquiera que le haya dado un premio a Rodrigo Rato antes de salir todos los pufos.