Ruptura en instituto liberal alemán por posible premiación a Javier Milei: Su conocimiento de ideas y teorías es superficial y deficiente

Se trata del Instituto Ludwig von Mises de Alemania, que a principios de julio había decidido otorgarle al Presidente argentino el "Premio Conmemorativo en honor a Ludwig von Mises". "En nuestra opinión, otorgar a Javier Milei un 'Premio Conmemorativo en Honor de Ludwig von Mises' tiene por tanto el potencial de causar un daño duradero e irreparable al Instituto Ludwig von Mises de Alemania, así como a la Escuela Austriaca en su conjunto", sentenciaron.

Ayer Hoppe, hoy el Instituto Ludwig von Mises... Hasta sus referentes reconocen públicamente que es un puto payaso.

Nadie con dos dedos de frente, por muy liberal que sea, puede defender a este monte de estiércol.
Dragstat #8 Dragstat
#4 además Milei todavía tiene mucho recorrido para liarla bien gorda y avergonzar a cualquiera que le haya dado un premio o hasta que simplemente salga en una foto con él.

Es como cualquiera que le haya dado un premio a Rodrigo Rato antes de salir todos los pufos.
#9 diablos_maiq
#8 o a Ayuso :-D
Verdaderofalso #10 Verdaderofalso
#8 #9 a Putin le dieron la llave de Madrid y hay partidos que aún votaron en contra de retirársela xD
#11 diablos_maiq
#10 Déjame adivinar cuales...
frg #12 frg
#4 Cualquier liberal es un jeta, un payaso o ambas. Que se quiten las caretas de una vez porque su contribución al mundo es coger el dinero y correr mientras sodomizan de manera no consensuada a todo el que encuentran por el camino.
elGude #1 elGude
Estos son los requisitos de la meritocracia, premios conmemorativos que son como las chapas de "gracias por participar".
daTO #7 daTO *
#1 recordemos el ridículo de la medalla del congreso Yankee de Aznar, y el pastón que nos costó y que pagaste tú y yo. Aznar no pagó un duro.
Kantinero #3 Kantinero
A ver, que MNM se nos va de las manos, con esos titulares obligáis a leer la noticia...
#5 XXguiriXX
Como dijo la choriza de la Cristina, la mayor habilidad se Milei es memorizar citas, porque de economía no entiende un carajo. En estos tiempos nadie que defienda al neoliberalismo o a los superricos se puede considerar economista.
#6 Tiranoc
¿Otro premio? No he visto un inútil más laureado que este.
#2 Katos
Y aún así ganó imaginate si supiese algo
