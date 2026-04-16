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Rueda termina su viaje a China con una visita al macrocomplejo de SAIC Motors en Zhengzhou

Rueda termina su viaje a China con una visita al macrocomplejo de SAIC Motors en Zhengzhou

Alfonso Rueda ha visitado este sábado una fábrica de baterías para vehículos eléctricos de SAIC Motors, el gigante chino de la automoción que ha elegido España para construir su primera planta en Europa, de fabricación de vehículos MG.

| etiquetas: rueda , china , saic , zhengzhou
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8 comentarios
9 0 0 K 119 politica
EsUnaPreguntaRetórica #1 EsUnaPreguntaRetórica *
www.europapress.es/nacional/noticia-feijoo-critica-coqueteo-sanchez-ch

Feijóo critica el "coqueteo" de Sánchez con China y le insta a aclarar si va a "alterar" las alianzas internacionales
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Sergio_ftv #7 Sergio_ftv
#1 Piensa Feijjó que todos son de su misma condición.

Si el PP visita China es porque quieren ser lacayo de un régimen, les da igual cual, pero si no son un lacayo de X no están tranquilos.
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Cehona #6 Cehona
¡Comunista!!
www.galiciapress.es/articulo/portada/2026-04-23/5855276-rueda-negocia-

Ayuso acusa a Sánchez de aliarse con China, “que acumula los casos más graves de represión y crímenes de Estado”: “¿A que les da envidia?"

www.infobae.com/espana/2026/04/16/ayuso-acusa-a-sanchez-de-aliarse-con
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#2 tropezon
Lo importante es saber dónde se va a poner la fábrica de SAIC
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Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
Rueda haciendo un Milei xD
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reithor #5 reithor
Igualito que la Citroen de Vigo.
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Cometeunzullo #4 Cometeunzullo
Feijoo!!! Feijooo!! Mira lo que está haciendo tu colega!! Dile algo!!
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#8 laruladelnorte
Tras el encuentro, el titular de la Xunta confirmó que «no hemos cerrado nada. Hemos venido a contar en persona las posibilidades que tiene Galicia para cualquier actividad que tenga que ver con la automoción».

De momento no han hecho negocios pero ¡malo será!
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menéame