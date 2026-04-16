Rueda termina su viaje a China con una visita al macrocomplejo de SAIC Motors en Zhengzhou

Alfonso Rueda ha visitado este sábado una fábrica de baterías para vehículos eléctricos de SAIC Motors, el gigante chino de la automoción que ha elegido España para construir su primera planta en Europa, de fabricación de vehículos MG.
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Feijóo critica el "coqueteo" de Sánchez con China y le insta a aclarar si va a "alterar" las alianzas internacionales
Si el PP visita China es porque quieren ser lacayo de un régimen, les da igual cual, pero si no son un lacayo de X no están tranquilos.
www.galiciapress.es/articulo/portada/2026-04-23/5855276-rueda-negocia-
Ayuso acusa a Sánchez de aliarse con China, “que acumula los casos más graves de represión y crímenes de Estado”: “¿A que les da envidia?"
www.infobae.com/espana/2026/04/16/ayuso-acusa-a-sanchez-de-aliarse-con
De momento no han hecho negocios pero ¡malo será!