Rueda, sobre las motobombas paradas durante la ola de incendios: «Non se pode estar traballando ao 100 % todos os días»

Rueda, sobre las motobombas paradas durante la ola de incendios: «Non se pode estar traballando ao 100 % todos os días»

Tras presidir la reunión extraordinaria del Consello da Xunta que aprobó las ayudas para los afectados por los incendios, el presidente compareció ante los medios de comunicación. La preguntaron por las críticas sindicales al hecho de que en plena ola incendiaria hubiese maquinaria parada por falta de personal. Según dijo, sí hubo motobombas fuera de servicio en momentos puntuales, pero fue porque los trabajadores que debían conducirlas estaban descansando.

9 comentarios
victorjba #2 victorjba
El fuego solo arde de lunes a viernes de 8 a 17, con una hora para comer, no te jode el cretino este.
Anfiarao #4 Anfiarao *
Me cago en tu puta madre, sr.Rueda, y en todos tus muertos y familiares. Grandisimo hijo de la gran puta
vicus. #3 vicus.
Descansando??. Descansando estabas tú cabrón do carallo..Y como no se puede estar al cien por cien siempre, para lo que Rueda trabaja, pues solo cobras cinco días y el resto nos lo ahorramos.
jonolulu #8 jonolulu
Hombre claro, para eso piden medios al gobierno y a la UE, para que trabajen otros :shit:
capitan__nemo #6 capitan__nemo
"Si pueden descansar unas semanas, les felicito. Los que no puedan descansar, que sepan que las vacaciones están sobrevaloradas"
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
genocidio
#7 fremen11
Esto sirve también para los curritos??? Lo digo para cuando venga el jefe a tocarme los cojones por tocarme los cojones......
Lamantua #5 Lamantua
Puto bocarrana.
#9 tromperri *
Peperos… nos conformamos con que trabajéis al 50% y sobre todo con que no la cagueis cuando trabajan lo poco que trabajen.
