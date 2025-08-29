Rueda, sobre las motobombas paradas durante la ola de incendios: «Non se pode estar traballando ao 100 % todos os días»

Tras presidir la reunión extraordinaria del Consello da Xunta que aprobó las ayudas para los afectados por los incendios, el presidente compareció ante los medios de comunicación. La preguntaron por las críticas sindicales al hecho de que en plena ola incendiaria hubiese maquinaria parada por falta de personal. Según dijo, sí hubo motobombas fuera de servicio en momentos puntuales, pero fue porque los trabajadores que debían conducirlas estaban descansando.